Şanlıurfa'da otomobil bomba gibi patladı: Araç küle döndü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından otomobilin alev alması sonucu peşpeşe patlamalar meydana geldi. Olayda araç kullanılamaz hale gelirken olay yerine gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:06

Olay, Eski Hilvan-Şanlıurfa yolu üzerinde, Akziyaret-İlhan arası devlet yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir pikabın aniden fren yapması sonucu arkadan gelen otomobil pikaba çarptı.



Kaza sonrası pikap sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı iddia edilirken, çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, araçta art arda patlamalar meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

