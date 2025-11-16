Patpat dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde pat-pat diye tabir edilen tarım aracı, tekerleğinin yerinden çıkması sonucu dereye uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:54

Kaza, ilçeye bağlı Hacımusa köyü mevkiinde yaşandı.

Bahri Karakaya idaresindeki pat-pat tabir edilen tarım aracıyla köprüden geçtiği sırada aracın tekerleği yerinden çıktı. Kontrolden çıkan tarım aracı dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Nevin Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Bahri Karakaya ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevin Karakaya'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Bahri Karakaya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

