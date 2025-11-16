Kastamonu'da mevlide giden 30 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlid programına katılan vatandaşlar, ikram edilen ayran ve tavuklu pilavı yemesinin ardından kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sağlık ekiplerince 30 kişi müşahade altına alındı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:30

Haskavak köyünde 3 gün önce vefat eden bir kişi için mevlit okutuldu.

Mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, bazıları da sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Vatandaşlardan İsmail Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevlidin ardından eve geldiklerini, daha sonra kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Hastanede serum takıldığını anlatan Ünlü, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Anıl Taşdelen de mevlide katıldığını, daha sonra rahatsızlandığını ve hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Metin Ertural ise mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan yakınlarını hastaneye getirdiğini anlattı.