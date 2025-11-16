Yaşam

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 2 Yaralı

Van-Hakkari karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere tüneli yakınlarında meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı (İHA)

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

