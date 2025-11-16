Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 2 Yaralı

Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:49

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı (İHA)

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.