Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 2 Yaralı
Van-Hakkari karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü takla atarak kaza yaptı. Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere tüneli yakınlarında meydana geldi.
Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.