Bir asırlık emeğin izinde: Atık ağaçlardan sanata uzanan yol

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar ve Bağbaşı mahallelerinde yaşayan Aşur Taş ve Halil Karaağaç, dedelerinden miras kalan el oymacılığı geleneğini bir asırdır sürdürüyor. Yılların verdiği ustalıkla, atık ağaç parçalarını adeta birer sanat eserine dönüştürüyorlar.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 11:29

Tamamen el emeğiyle hazırlanan baston, kaşık, tabure ve süs eşyaları gibi ürünler, hem yöresel kültürü yaşatıyor hem de doğaya saygılı üretimin güzel bir örneğini oluşturuyor.

Taş ve Karaağaç'ın özenle hazırladığı ahşap ürünler, Uzundere ilçesinde kurulan yöresel ürünler pazarında satışa sunuluyor. Yöre halkının ilgisini gören bu el yapımı eserler, Erzurum'un köklü zanaatkârlık geleneğini gelecek nesillere taşıyor.