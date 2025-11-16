Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ 1389 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:59

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

