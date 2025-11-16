Ağrı Dağı’nda kar yağışına rağmen 27 dağcı tırmanışa geçti

Ağrı’ Dağı’nda etkili kar yağışına rağmen dağcılar, karla kaplı arazide yürüyüşlerini sürdürerek zirveye ulaşmak için tırmanışa geçti.

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen ve birçok dinde kutsal kabul edilen Ağrı Dağı, yılın her döneminde dağcı gruplarını ağırlıyor. Terörden arındırıldıktan sonra yeniden tırmanışa açılan dağda, etkili kar yağışına rağmen 27 kişilik dağcı grubu zirveye ulaşmak için tırmanışa geçti.

Tırmanış, yerel rehber Cuma Saltık öncülüğünde başladı. Dağcıların karla kaplı zorlu araziye rağmen yürüyüşlerini sürdürdüğü görüldü.