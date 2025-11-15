Nevşehir'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Nevşehir'de işçileri taşıyan servisin takla atması sonucu 14 kişi yaralanırken, yaralılardan biri sağlık ekiplerinin gelmesini şemsiye ile uzanarak bekledi.
Abdullah Ağmanalmaz idaresindeki 50 EC 110 plakalı minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.