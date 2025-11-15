Yaşam

Kocaeli’ndeki kozmetik fabrika yangınında can kaybı 7’ye çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm deposu yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 6’dan 7’ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi (Foto: DHA)Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi (Foto: DHA)

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

