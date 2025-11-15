İzmir'de planlı su kesintileri 30 Kasım'a uzatıldı!

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle barajlar, kuruma noktasına geldi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,40'a geriledi. Kentte 13 ilçede 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri de 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

Planlı su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 14 ila 30 Kasım tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 15 ila 29 Kasım arasında tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.