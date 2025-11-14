Giriş Tarihi: 14.11.2025 17:22

Edinilen bilgiye göre, Zile - Alaca kara yolu Koçaş köyü mevkiinde 06 TM 795 plakalı aracıyla seyir halinde olan A.M. (26), yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil alev aldı (İHA)

Kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan aracın motor kısmı alev aldı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç sürücü A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.