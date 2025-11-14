İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda DEAŞ’a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 20:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda DEAŞ'a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt mensuplarının gizlilik amacıyla sıklıkla kullandığı Rocket Chat üzerinden iletişim kurduğu belirlenen, sosyal medyada örgüt propagandası yapan ve "Yalnız Kurt" yöntemiyle bireysel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile birlikte toplam 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden ikisinin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren ve ülkeyi hedef alabilecek eylemler planladığı değerlendirilen Yabancı Terörist Savaşçılara (YTS) yönelik operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonun sonuçları:

14 şüpheli gözaltına alındı.

8 yabancı uyruklu kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

1 şüpheli, Adli Kontrol Şartı ile (konutu terk etmeme) serbest bırakıldı.

5 şüpheli, savcılığın talebi üzerine çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Başsavcılık, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek kamuoyuna bilgilendirme yaptı.

