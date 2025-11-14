Bayburt'ta şeker pancarı üretim alanı 5 yılda 6 kat arttı
Bayburt'un verimli tarım arazilerinde yetiştirilen şeker pancarı, 880 çiftçiye gelir kapısı oldu.
Kentte 32 bin dekarda şeker pancarı üreten 880 çiftçi, yüksek rakıma karşın verimli arazilerde pancarın tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğunda alın teri döküyor.
Bu yıl bölgede kuraklığın etkili olmasına karşın modern sulama yatırımları sayesinde ürün yetiştirmekte çok fazla sorun yaşamayan çiftçiler, teknolojik makinelerle de ürünlerini hasat ediyor.
Bölgede en çok ekilen ürünlerin başında gelen, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de teknik destek sağlanan şeker pancarından bu yıl 135 bin ton rekolte bekleniyor.
İl genelinde 2020'de 5 bin 323 dekarda olan şeker pancarı üretim alanı, 2025'te 6 kat artarak 32 bin dekara ulaştı. 2020'de 192 çiftçi tarafından 42 bin ton pancar üretilirken, 2025'te üretici sayısı 880'e ulaştı.