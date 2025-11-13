Mardin'e 2025'te turist akını! Yerli yabancı milyonları ağırladı

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:04

Mardin'de camiler, medreseler, kiliseler, dar sokaklar ve taş evlerin yoğunlaştığı Eski Mardin'de yılın her döneminde turist hareketliliği yaşanıyor. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin faaliyet gösterdiği kentte, turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayıldı. Geçen yıl 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kentte, artık yılın her mevsiminde turizm hareketliliği yaşanıyor. Mardin Kalesi'nin eteklerindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.