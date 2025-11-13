Kastamonu'da ayı dehşeti! Saldırıya uğrayan adam hastanelik oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ormanda bir vatandaş dehşeti yaşadı. Bir ayının saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı. Ana yolun kapalı olması nedeniyle ekiplerin güçlükle ulaşabildiği yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Abana ilçesi Kadıyusuf köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ayının saldırısına uğrayan bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekibi, ana yolun kapalı olması nedeniyle Çayırcık güzergahını kullanarak, köylülerin yardımıyla vatandaşa ulaştı. Yaralı, güçlükle ambulansa ulaştırılabildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

