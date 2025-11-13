İstanbul'da D100 Karayolunda hız limiti değişti

İstanbul'da önemli ulaşım noktalarında hız limiti değişti. UKOME kararıyla Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda ise 27 güzergâhın hız sınırları güncellendi. Buna göre D100 karayolu Büyükçekmece TÜYAP ile Altunizade Köprülü Kavşağı arasında saatte 80 kilometre olan hız limiti 90'a çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 16:00

Paylaş



ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2025/7 sayılı UKOME kasım ayı toplantısı bugün Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantıda alınan kararla Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda ise 27 güzergâhın hız sınırları güncellendi.



YENİ HIZ LİMİTLERİNİN BELİRLENDİĞİ NOKTALAR



D100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP ile Altunizade Köprülü Kavşağı arasında saatte 80 kilometre olan hız limiti 90 kilometreye çıkarıldı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda maksimum hız limiti ise saatte 70 kilometre olarak değişirken, Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nun yeni hız limiti saatte 90 kilometre, O-3 TEM Ayrımı-Basın Ekspress Yolu'ndaki yeni limit saatte 100 kilometre olarak güncellendi. 4. Levent-TEM Bağlantı Yolu'nun yeni hız sınırı saatte 90 kilometre olurken, O3 Tem Ayrımı - Basın Ekspress yolu - (Mahmutbey Batı Kavşağı- Atatürk Havaalanı Kavşağı - Havaalanı Caddesi) saatte 110 kilometreye çıkarıldı. D100 Harem - Tuzla arası saatte 90 kilometreye, Söğütlüçeşme Köprülü Kavşağı - Uzunçayır Köprülü Kavşağı Arası saatte 90 kilometreye çıkarıldı. Bolluca - İhsaniye Yolu, Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt Tüneli ise saatte 90 kilometreye çıkarıldı. Kağıthane Anadolu Caddesi saatte 50 kilometreden 70 kilometre, Arnavutköy - Habipler Yolu (Sultangazi - Fenertepe Arası), Hal Otogar Bağlantı Yolu ve Haramidere Bağlantı yolu saatte 90 kilometre olarak güncellendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN