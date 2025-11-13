Eşini adliyede bıçaklayarak öldüren zanlıya müebbet hapis

Giriş Tarihi: 13.11.2025 21:28

İzmir'de eşi Neşe Keçkin'i (23) boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi, kayınpederi ve kayınbiraderini de yaralayan Alaattin Keçkin (25), 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Kasım 2023'te Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti. Eşinin ardından giden Keçkin, adliye bahçesinde durdurup, barışmak istediğini söyledi. Alaattin Keçkin, barışma teklifini kabul etmeyen eşi Neşe Keçkin'e bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla arbede yaşandı. Alaattin Keçkin, eşini göğsünden bıçakladıktan sonra kayınbiraderi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaraladı. Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı. Yaralılar ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.