Bakan Fidan, İranlı ve Türkmenistanlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüştü. Telefonda gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları ise kamuoyuna kapalı gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 18:28

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

