Ordu'daki taş ocağı göçüğü! 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen taş ocağı göçüğünde soruşturma devam ederken aralarında şirket sahibi dahil 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Osman Demirel ve Sorumlu Müdür Erdi Temel Özyurt tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 05:23

5 Kasım'da Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedeni bulundu. Kamyon şoförü Ahmet Şahin'e ise henüz ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması durduruldu. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şirket sahibi Osman Demirel, sorumlu müdür Erdi Temel Özyurt, maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E., gözaltına aldı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A., K.U. ve R.A.E., savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Demirel ve Özyurt, tutuklandı.

