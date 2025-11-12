Gecenin karanlığında gelen sürpriz misafir! Fırıncı elindeki kömbeyi uzatınca olanlar oldu| O anlar kamerada
Osmaniye'nin meşhur Zorkun Yaylası'nda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Gece saatlerinde fırınının önüne gelen tilkiyi fark eden esnaf Murat Altun, yöresel lezzet olan bayram kömbesini ikram etti. Tilkinin, fırıncının elinden kömbeyi aldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan, Osmaniye'nin gözde yaylalarından Zorkun Yaylası'nda meydana geldi. Çarşı merkezinde fırın işletmeciliği yapan Murat Altun, gece saatlerinde dükkanının önünde beklenmedik bir misafirle karşılaştı.
ELİYLE KÖMBE İKRAM ETTİ
Dükkanının önüne bir tilkinin geldiğini gören Altun, o an fırında pişirdiği ve yörenin geleneksel lezzeti olan bayram kömbesinden bir parça alarak tilkiye doğru uzattı. İnsandan ürkmeden fırıncıya yaklaşan tilki, Altun'un elindeki kömbeyi nazikçe alarak uzaklaştı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yöresel lezzetin tadına bakan tilki, karnını doyurduktan sonra bir süre daha etrafta dolaştı ve gecenin karanlığında gözden kayboldu.
İnsan ile yaban hayvanı arasındaki bu sıcak anlar, fırıncı Murat Altun tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.