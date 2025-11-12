Gecenin karanlığında gelen sürpriz misafir! Fırıncı elindeki kömbeyi uzatınca olanlar oldu| O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:03

Olay, Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan, Osmaniye'nin gözde yaylalarından Zorkun Yaylası'nda meydana geldi. Çarşı merkezinde fırın işletmeciliği yapan Murat Altun, gece saatlerinde dükkanının önünde beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

ELİYLE KÖMBE İKRAM ETTİ

Dükkanının önüne bir tilkinin geldiğini gören Altun, o an fırında pişirdiği ve yörenin geleneksel lezzeti olan bayram kömbesinden bir parça alarak tilkiye doğru uzattı. İnsandan ürkmeden fırıncıya yaklaşan tilki, Altun'un elindeki kömbeyi nazikçe alarak uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yöresel lezzetin tadına bakan tilki, karnını doyurduktan sonra bir süre daha etrafta dolaştı ve gecenin karanlığında gözden kayboldu.