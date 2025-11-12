Edirne'de korkutan kaza! İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde kontrolden çıkan iki araç çarpıştı. Olayda 8 kişi yaralanırken bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 21:44

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Esetçe Kavşağı'nda meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil, kavşakta Esetçe beldesi istikametinden gelerek dönüş yapmak isteyen M.C.T. idaresindeki 22 AAS 379 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

