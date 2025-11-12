Bolu'da ahşap evde yangın paniği! 1 kişi yaralandı

Bolu'da 2 katlı bir ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Olayda evi yoğun duman sararken 1 kişi içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken dumandan etkilenen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 05:52

Yangın, Semerkant Mahallesi Yorday Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobadan sıçrayan kıvılcımların nedeniyle yangın çıktı. Yangının alevleri ve dumanları kısa sürede tüm evi sardı.

Yangın sırasında evde bulunan bir kişi, alevlerin ve yoğun dumanın arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan kişi, vatandaşlar ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

