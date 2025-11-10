Husumetlisine otomobille çarpıp demir çubukla öldürdü
Eskişehir’in Çifteler ilçesinde Y.N., husumetlisi Ahmet Çalık’a otomobille çarptıktan sonra demir çubukla saldırdı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Çalık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Y.N., otomobille çarptığı husumetlisi Ahmet Çalık'ı ardından demir çubukla darbetti. Çalık hayatını kaybetti, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.
BAŞINA DEMİR ÇUBUKLA DEFALARCA VURUP ÖLDÜRDÜ
Olay, 8 Kasım'da Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Y.N., husumetlisi Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü. Y.N. ardından aracından inerek, elindeki demir çubukla Çalık'ı darbetti. Çalık, başına aldığı darbelerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün hayatını kaybetti.
ARACI TAKLA ATMIŞ HALDE BULUNDU
Ahmet Çalık'ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verilirken; Y.N.'nin kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış ve terk edilmiş halde bulundu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.