Solhan’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan Yeni Başak Yolu üzerinde bulunan Murat Köyü Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Şefik Toplu hayatını kaybederken G.G., A.U. ve T.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Toplu'nun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

