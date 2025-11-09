Kastamonu'da baba oğul kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan baba oğul kavgası kanlı bitti. Evde bilinmeyen bir nedenle H.Ç. ile oğlu Önder Çalık (42) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce baba H.Ç. oğluna ateş açtı. Aldığı kurşunlarla yere yığılan Önder Çalık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Olay, dün akşam Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Çalık (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Çalık'a ateş etti.

Olayda ağır yaralanan Önder Çalık, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Çalık hayatını kaybetti. Olayın ardından baba H.Ç. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

