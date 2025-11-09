Karabük'te araçlar çarpıştı: Yaralılar var

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

H.D. idaresindeki 45 SU 339 plakalı otomobil, Mermer Mahallesi'nde, Ş.Ç'nin kullandığı 78 AAH 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki E.D, A.T.D, Z.M.D, A.Ç. ve K.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

