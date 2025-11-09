Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafaya kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da Karacaören-Çalış yolu üzerinden seyir halindeki iki otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 22:24

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

