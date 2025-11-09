8 ilde siber dolandırıcılara operasyon! 8 kişi tutuklandı

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 SIM kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 23:30

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Yalova merkezli İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Yalova'da A.K.Ö., İstanbul'da M.G., Adana'da M.E., Diyarbakır'da M.C., Gaziantep'te M.T.Y., M.S.Ö., Kırklareli'nde M.Ç., A.Ö., Mersin'de E.Ö. ve Iğdır'da ise S.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö., M.G., M.Ç., A.Ö., M.C., S.T., M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 SIM kartı ele geçirildi.

