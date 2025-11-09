20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde hakkında yakalama kararı olan ve 20 yıl 10 ay hapis cezasıyla 1,5 yıldır aranan şahıs, çobanlık yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 20:47

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışma neticesinde 'kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü olarak 1,5 yıldan beri aranan B.K. (33) isimli şahsın Başkale ilçesi Örenkale Mahallesi'nde saklandığı ve çobanlık yaptığı JASAT tarafından tespit edildi. 08.11.2025 günü icra edilen operasyonla arazide hayvan sürüsü içerisinde saklanırken yakalanan B.K., Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemleri müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur" denildi.

