Yaşam

Manisa'da feci kaza! Üzerine çelik kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan bir şantiyede iş kazası yaşandı. Yabancı uyruklu Ghahraman Soleiman Kel, (34) üzerine çelik kalıbın düşmesiyle hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Manisa'da feci kaza! Üzerine çelik kalıp düşen işçi hayatını kaybetti

Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerindeki bir şantiyede çalışan yabancı uyruklu Ghahraman Soleiman Kel'in (34) üzerine çelik kalıp düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN