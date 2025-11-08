Manisa'da feci kaza! Üzerine çelik kalıp düşen işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan bir şantiyede iş kazası yaşandı. Yabancı uyruklu Ghahraman Soleiman Kel, (34) üzerine çelik kalıbın düşmesiyle hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık görevlilerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.