Manisa'da feci kaza: İşçinin üzerine demir kalıp düştü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski stadyumda çalışan bir işçi, yaklaşık 600-700 kilogram ağırlığındaki demir kalıbın üzerine düşmesiyle ağır yaralandı. Olayda ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 22:42

Paylaş



ABONE OL

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Yedi Eylül Mahallesi Setüstü Sokak'ta eski stadyum alanında bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan İran uyruklu Kahraman Süleyman'ın üzerine yaklaşık 600-700 kilogram ağırlığındaki demir kalıp düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN