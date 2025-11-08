İzmir'de lastik botta 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 40'ı çocuk 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 01:04

Paylaş



ABONE OL

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 40'ı çocuk 64 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN