İzmir'de facia gibi kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kızılüzüm mevkisinde seyir halinde olan S.K'nin kullandığı 33 AOS 532 plakalı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntülerde, seyir halindeki 33 AOS 532 plakalı otomobilin bir süre durduktan sonra hareket etmesi, sola dönüş yaptığı sırada 35 ARY 751 plakalı otomobille çarpışması, ardından 2 otomobilin de savrulması yer aldı.

