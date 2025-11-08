Gümüşhane'de şehitlere vefa yürüyüşü!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası'nın 2 kilometre doğusunda 2308 rakımda bulunan Harşit Vadisi Savunması'nın, diğer adıyla ‘Karadeniz'in Çanakkalesi'nin en kritik noktalarından biri olarak kabul edilen Kabaktepe Şehitliği'nde Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgaline karşı verdiği destansı mücadeleyi anmak amacıyla program düzenlendi.

Gümüşhane'de Kabaktepe şehitlerine vefa yürüyüşü düzenlendi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Harşit Savunması Zaferi'nin 108. yılı dolayısıyla Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe Şehitliği'ne vefa yürüyüşü düzenlendi.



Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "1. Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesi'nde devam eden harpler neticesinde düşman işgaline uğrayan üzerinde bulunduğumuz vatan toprakları, eşsiz kahramanlık öykülerine konu olan büyük bir mücadeleyle müstevli güçlerden temizlenmiştir. Türk milletinin kahraman askerleri ve fedakâr vatan evlatlarıyla verdiği bu mücadelede sahil cephesinde, Trabzon cephesinde ve Harşit Savunma hattında ortaya koyduğu kahramanlıklar nesiller boyu anlatılacak destanlara dönüşmüştür. Bu kahramanlık destanlarının en önemli alanlarından birisi de Kabaktepe'dir. Bundan tam 108 yıl önce, 7-8 Kasım 1917 gecesinde 2300 rakımlı Kabaktepe mevkiinde konuşlanmış mevcudu yüzlü sayıları bulan Rus ve Ermeni birliklerine baskın düzenleyerek şehadet şerbetini içen ve bu kahramanlıklarıyla Kürtün'ün, Gümüşhane'nin ve Harşit Vadisi'nin işgalden kurtuluş yolunu açan Yüzbaşı Tosyalı Mehmet ve 6 arkadaşının fedakârlığı bu destanın nirengi noktası olmuştur. Vatanın kurtuluşu ve bağımsızlığı uğrunda canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini yudumlayan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.



"Ülkemiz ve milletimiz tarihte zor şartlarda vatanı savunmuştur"



108 yıl önce ordu ve halkın el ele vererek düşmana karşı durduğunu söyleyen 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ise, "1. Dünya Savaşı yıllarında ülkemiz ve milletimiz güç şartlarda bir araya gelerek vatanı savunmak zorunda kalmıştır. Bunun en güzel örneklerinden birini de bu topraklarda vermişiz. Biz 3. Ordu Komutanlığı olarak savaşırken yanımızda hem gönüllü güçler hem de sizlerin ataları, dedeleri, anneleri ve o dönemdeki çocuklar bizlerle beraber olmuşlardır. Mühimmat taşımışlar, yemeğini paylaşmışlar, siperler kazmışlar ve hep birlikte bu toprakları vatan olarak savunmaya devam etmiş; müteakiben de Kurtuluş Savaşı'na giden yolu açmışız. Allah hepsinden razı olsun. Biz hâlen Silahlı Kuvvetler olarak dünyanın her bölgesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda hudutlarımızda, sınırlarımızda Üçüncü Ordu Komutanı olarak Karadeniz'den Hakkâri'ye kadar bölgeyi Mehmetçiklerimizle korumaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de en büyük gücü milletimizden, sizlerden alıyoruz. Bu kapsamda yıllar içerisinde şehit olan, gazi olan tüm ecdadımızı saygıyla yâd ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa'mız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Özkaya, "Bizler Harşit savunmasını ulusal düzeye taşımak istiyoruz ve bu savunmanın ulusal nitelikte anılmasını istiyoruz. Bundan sonra her yıl Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe'ye ve diğer şehitliklerimize yürüyüşler yaparak bu önemli zaferi hem ulusal hem de uluslararası düzeye taşımak istiyoruz. Bu nedenle buradayız, birlikte yürüyeceğiz. Bu topraklarda gözü olanlara, bu toprakların sahibi var, biz de 108 yıl önceki ecdadımızla aynı imanla, aynı kararlılıkla yürüyeceğimizi ve topraklarımızın sahibi olduğumuzu da bütün iç ve dış düşmanlara göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilerek, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Gençlerin taşıdığı 100 metrelik Türk bayrağı da yürüyüşe ayrı bir anlam kattı. Katılımcılar, Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe Şehitliği'ne yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.



Törene Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

