Anne ve 5 yaşındaki oğlu 7 gündür kayıp! A Haber acılı aileye mikrofon uzattı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım günü kaybolan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’yı arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler Huriye Helvacı'nın en son telefon sinyalinin alındığı Köseali köyü yakınlarında aramaları yoğunlaştırırken genç kadının eşi Bayram Helvacı konuştu. 7 gündür her yerde aranan anne ve oğlunun kaybolduğu günde neler oldu? Anne Ayşe Hıra ile abla Hayriye Çalık, son gün yaşananları A Haber'e anlattı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve Köseali köyünde Pazar günü son olarak 16.55 sıralarında güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nedeniyle bu bölgede yoğunlaştırıldı.
EŞİ A HABER'E KONUŞTU
Öte yandan eşi Huriye Helvacı ile oğlu Osman'dan gelecek güzel haberi bekleyen baba Bayram Helvacı A Haber'e konuştu. Eşine seslenen ve geri dönmesi için çağrı yapan Bayram Helvacı, "18 yıllık evliyiz. Kaçmasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. Acılı günlerimiz oldu her şeyi birlikte yaşadık. Sağlık sorunları vardı ama evi terk edecek kadar bir şey yaşamadık. Ufak sağlık sorunları dışında bir şey yoktu. Tek temennimiz bir yere sığınmaları. Doğada kaldılarsa yaşama şansları yok bu bölgede. 1 haftadır ne yiyip ne içiyorlar? Hadi suyu temin ederler ama yeme içme olmaz. Her anne oğul gibi araları iyiydi tabii ki kavga ediyorlardı ama zarar verecek kadar bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir anne değil. Aklımıza çok şey geliyor biri alıp götürdü bıraktı bir yere bilemiyoruz. Kastamonu merkezde bir görüntü izletildi dün. Defalarca izledim hal hareketleri aynı Osman gibiydi. Ama Osman değildi. Eşim zaten o kadına benzemiyordu. Son kamera görüntülerini izlediğimde duygularımı tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.
EŞİ 'PROBLEMİMİZ YOK' DEMİŞTİ! ANNEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: MEĞER O SABAH...
Kızına çağrıda bulunan Ayşe Hıra, "Kızımın bir an önce gelmesini istiyorum. Damadım var. Ben onun yanında kışın duruyorum, yazın köyüme gidiyorum. Burada kapıdan çıkarken kızımı uğurladım. Kızıma 'Nereye gidiyorsun?' dedim, bana cevap vermedi. Çantasını ve Osman'ı alıp gitti. Sabah çocuk buradaki suyu alıyor, 'O suyu içme, o suyu ben içiyorum' dedi. Damadım da kıza bağırdı. Bunu biliyorum. Kızım beni duyuyorsan evine dön, torunumu çok özledim. Osman'ım yok, bir şey içemiyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum. Osman benim elimde büyüdü, doğduğundan beri benim yanımda. 5 senedir yanındayım. Kızımı gören duyan varsa ne olur haber versinler" dedi.