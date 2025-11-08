Anne ve 5 yaşındaki oğlu 7 gündür kayıp! A Haber acılı aileye mikrofon uzattı

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ABLA HAYRİYE ÇALIK KONUŞTU A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, acılı ailenin evine konuk olarak anne Ayşe Hıra ile abla Hayriye Çalık ile özel röportaj yaparak o gün neler yaşandığını sordu. Abla Hayriye Çalık, "WhatsApp durumuma mantar koymuştum, kardeşim de toplayıp gelmişti. Mantar durumunu görünce beni aradı. "Parayla mı aldın, toplamaya mı gittin?" Ben dedim, "Kardeşim toplamış, akşam beraber yiyeceğiz" dedim. "Tamam" dedi. Orada Osman Yaşar seslendi: "Teyze, ne yapıyorsun? Teyze köye gelecek misin? Teyze nasılsın?" dedi. "Bir de kapı numaramız 12" dedi, "teyze" dedi. "Tamam mı" dedi, "gelirsen" dedi. Konuştuk, beş dakika falan sürmedi. Şimdi o günden sonra bir haber yok. Pazartesi eşi yaradı 4'te beni. "Ulaşamıyorum, kayıp kardeşin" diye. O akşam da bindim, geldim" dedi. "Daha önce hiç böyle bir durum olmuş muydu?" Yok, hiç böyle yani eşine kızıp hiç bırakıp ne annemin yanına ne hiç gelmedi. Bize de hiçbir şeyi aksettirmedi.

(foto- ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "ECZANEDEN İLAÇ ALDIĞI GÖRÜLÜYOR" "Psikolojik sorunlardan bahsediyorlar. İki tane düşük yaptığı söyleniyor. İlaçlar kullanıyordu diyorlar, bıraktı diyorlar. Nedir bunlar?" Kullanmıyor. En son Haziran ayında eczaneden ilaç aldığı görülüyor. Bir daha yok ondan sonrası. İşte ilacın ismini bilmiyorum. Sinirli, agresifti. İşte hani yaptığı şeyi unutuyor. Yani sinirlenince bir anda yükseliyordu. Aile içinde eşine, çocuklarına karşı... "Peki, sesinizi duyuyorsa, bir yerlerdeyse, seslenmek ister misiniz?" Evet. Kardeşim ne olursun, bak kendi isteğinle de gittiysen, gel ne olursun. Bir haber ver, bir ses... Görenler, bilenler... "Osman'la arası nasıldı? Oğluyla?" İyiydi. O yaşa kadar o çocuğu büyüttü işte. Annem de yanlarındaydı 5 yıldır. Annemin elinde büyüdü yani.