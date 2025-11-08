Ankara'nın 4 ilçesinde soygun! Motosiklet çalan hırsızların o anı kameraya yansıdı

Ankara'da kar maskeli hırsızlar, 4 ilçede toplamda 4 motosikleti çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerden S.C. yakalanmasının ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 23:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet hırsızlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, ekim ayında Sincan, Keçiören, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 4 motosiklet hırsızlığının, kar maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden kimliği tespit edilen S.C., polisin takibi sonucu çaldığı motosikletlerden biriyle yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

