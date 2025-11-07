Köyde yaban keçileri özgürce otluyor

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyünde, yaban keçileri köy içine kadar girerek evlerin arasında ve bahçelerde özgürce otluyor.
Doğayla iç içe yaşamın en güzel örneklerinden birini sergileyen köy halkı, yaban hayvanlarına büyük bir saygı gösteriyor. Ormanağzı Mahallesi'nde doğaya ve doğal yaşamın korunmasına büyük önem veriliyor. Köylüler, yaban keçilerini rahatsız etmeden, onların özgürce dolaşmasına izin veriyor. Yol kenarlarında dolaşan keçiler ise köyden geçenlerin ilgisini çekiyor.
Köyden geçerken manzarayı gören Fuat Demir, "Ormanağzı köylülerini tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi.