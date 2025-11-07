Didim dünyaya açılıyor
Didim Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini uluslararası arenaya taşımak için önemli bir adım attı.
Fuarda ayrıca, Didim'in tanınırlığını artırmak ve markalaşma sürecini güçlendirmek amacıyla birçok önemli turizm acentesi ve sektör temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirildi.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözde turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Başkan Hatice Gençay, "Her adımda daha fazla emek, güçlü bir vizyon ve uluslararası iş birlikleriyle Didim'i dünya turizminde hak ettiği yere ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
WTM Londra Fuarı'nda gerçekleştirilen temaslar sayesinde Didim'in sesi uluslararası arenada daha güçlü duyuldu. Katılımcılar, ilçenin tarihi zenginlikleri, eşsiz sahilleri, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir turizm anlayışına duydukları ilgiyi dile getirdi.