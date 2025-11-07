AFAD duyurdu! Balıkesir beşik gibi: 4.2 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52 sıralarında deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alana bilgiye göre sarsıntı 4.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alana bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-07
Saat:04:52:37 TSİ
Enlem:39.14694 N
Boylam:28.21694 E
Derinlik:14.71 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-11-07 04:52:37 39.14694 28.21694 14.71 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:22:18 39.19972 28.14028 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:12:37 39.2075 28.17583 5.06 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:08:59 39.21778 28.16972 7.01 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:07:47 39.23389 28.13556 6.99 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:55:25 40.80778 40.7675 6.93 ML 1.0 Çayeli (Rize)
2025-11-07 03:54:10 39.25222 28.10917 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:52:58 39.23583 28.16056 6.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:38:06 39.18083 28.28583 6.9 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:35:32 38.88861 28.31361 6.96 ML 1.5 Gördes (Manisa)
2025-11-07 03:33:05 39.17056 28.27083 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:18:50 39.18611 28.2775 6.99 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:14:27 39.205 28.29194 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:12:01 39.23528 28.18833 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:09:38 39.27722 28.07722 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:03:29 39.22528 28.13528 9.82 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:01:48 39.15583 28.20139 6.63 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:42:07 39.27417 28.09167 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:39:35 39.27694 28.06917 5.82 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:37:54 40.79806 40.76639 7.94 ML 1.6 İkizdere (Rize)
2025-11-07 02:37:41 39.26639 28.0875 7.01 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:35:36 39.20194 28.21056 7.54 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:29:38 39.26611 28.1 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:28:48 39.21028 28.17694 6.98 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:27:54 38.90167 28.31722 7.0 ML 2.0 Gördes (Manisa)
2025-11-07 02:25:13 39.18083 28.15139 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:13:31 39.25056 28.19194 11.12 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:07:59 39.15222 28.32722 6.96 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 02:07:22 39.22056 28.17556 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:57:40 39.19417 28.25 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:48:36 39.20306 28.30472 7.02 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:32:52 39.22833 28.96222 9.58 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-11-07 01:29:00 39.16472 28.23944 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:23:24 39.21667 28.16667 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:21:58 39.15222 28.29083 6.99 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:19:38 39.23222 28.15167 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:16:34 39.18167 28.22444 11.2 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:09:08 39.22083 28.16917 12.32 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:04:20 39.20889 28.15111 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 01:03:08 39.22556 28.17667 6.99 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:50:36 38.87306 28.32417 6.99 ML 1.5 Gördes (Manisa)
2025-11-07 00:43:21 37.95306 36.16306 26.37 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2025-11-07 00:36:05 39.16667 28.32139 6.49 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:35:32 39.18056 28.175 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:33:22 39.20472 28.30694 7.01 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:29:30 39.21861 28.13417 9.29 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:26:34 39.23167 28.17306 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:22:49 39.19333 28.23361 6.99 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:18:55 39.22028 28.16556 6.99 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:08:55 39.22722 28.17444 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:07:13 39.22222 28.17639 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:05:19 39.22278 28.17333 10.07 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 00:04:17 39.20583 28.25222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:58:53 39.22028 28.15806 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:56:03 39.14861 28.17722 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:55:03 38.89167 28.33917 7.0 ML 2.1 Gördes (Manisa)
2025-11-06 23:47:19 39.21083 28.17194 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:37:25 39.15917 28.29056 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:31:45 39.22333 28.15833 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:29:26 39.2275 28.18222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:27:25 39.12639 28.29861 9.28 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:23:48 39.2 28.15833 22.84 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:20:40 39.21 28.15917 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 23:10:50 39.20556 29.02139 4.7 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-06 22:56:57 39.19472 28.31833 8.1 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:53:43 39.22306 28.15083 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:47:12 39.23889 28.13167 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:46:22 39.12361 28.26667 6.23 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:44:22 37.41139 38.70722 7.0 ML 2.0 Karaköprü (Şanlıurfa)
2025-11-06 22:41:39 39.21 28.13972 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:40:08 39.20528 28.15278 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:39:05 39.21111 28.15944 17.39 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:29:18 39.15111 28.31389 8.32 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:23:35 39.14361 28.26 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:20:51 39.15056 28.1075 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:17:13 38.89889 28.32028 7.0 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2025-11-06 22:13:50 39.20944 28.10222 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 22:03:41 39.19583 28.15778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:52:28 39.15 28.27333 6.66 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:32:40 39.18056 28.31083 6.9 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:28:16 39.18194 28.30694 5.65 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:24:26 39.41222 39.12667 10.8 ML 1.0 Ovacık (Tunceli)
2025-11-06 21:23:18 39.21833 28.16639 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:17:51 39.19917 28.16583 7.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:09:45 39.20167 28.14111 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:06:12 39.23389 28.19306 5.72 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 21:05:34 39.19361 28.13167 6.29 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:54:04 39.22944 28.16694 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:39:01 39.17583 28.17139 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:38:10 39.25056 28.08028 6.99 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:36:37 39.19361 28.1025 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:34:53 39.20806 28.30861 6.33 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:34:41 39.42639 39.12333 13.56 ML 1.6 Ovacık (Tunceli)
2025-11-06 20:27:26 39.17278 28.35111 5.67 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:26:17 39.19778 28.31694 14.29 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:24:31 39.22222 28.16306 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:08:35 39.23444 28.17306 6.95 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 20:01:27 38.90028 28.31167 6.96 ML 2.0 Gördes (Manisa)
2025-11-06 19:51:09 39.20361 28.18 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-06 19:49:44 39.2075 28.2875 11.57 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)