AFAD duyurdu! Balıkesir beşik gibi: 4.2 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 07.11.2025 05:04

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alana bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde hissedildi.

FOTO: AFAD

DEPREM

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-07

Saat:04:52:37 TSİ

Enlem:39.14694 N

Boylam:28.21694 E

Derinlik:14.71 km