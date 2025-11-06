Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde yalnız yaşayan 83 yaşındaki yaşlı adamdan haber alamayan yakınları eve girince talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 05:16

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Kutsal Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 6'ncı katında tek başına ikamet eden Yusuf Ş.'den (82) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek eve gitti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamette kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak eve giren Yusuf Ş.'nin yakınları ve ekipler yaşlı adamı evde hareketsiz yatarken, buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yusuf Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN