Karaman'da pencereden düşen ebru öğretmene son görev

Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Koçak (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 15:18

Yunus Emre Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan Ebru Koçak için öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Koçak'ın ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmen meslektaşları ile öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Ebru Koçak'ın cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'taki 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşanmıştı. Annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ebru Koçak, hava almak için çıktığı balkon penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düşmüş, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.