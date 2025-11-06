Hesabına yanlışlıkla milyonlarca lira yattı! Eskişehir'de bankadan şaşırtan hata

Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın hesabına bir banka tarafından yanlışlıkla 2 milyon 313 bin 962 lira para yattı. Bu parayı birkaç gün hesabında tutan Özkara, bankanın herhangi bir işlem yapmaması üzerine müşteri hizmetleri ile temasa geçerek parayı iade etti.

06.11.2025 15:30

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yatırım hesabında yaptığı işlemlerin ardından banka tarafından hesabına yanlışlıkla gönderilen 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu bankaya iade etti.



Bazı hisse senedi ve fon alış ve satış işlemleri yapan Prof. Dr. Özkara'nın yatırım hesabına, kullanıcısı olduğu banka tarafından yanlışlıkla fazladan 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruş aktarıldı.



Durumun fark edilerek düzeltilmesi için bir süre bekleyen Özkara, hatayla ilgili herhangi bir gelişme olmaması üzerine bankanın müşteri hizmetleri yetkilisiyle iletişime geçti.



Bankanın müşteri hizmetleri biriminden yetkiliyle yaptığı görüşmede söz konusu durumu anlatan Özkara, hatanın düzeltilmesini talep etti. Özkara'nın başvurusu üzerine banka görevlileri, hesapta gerçekleşen hatalı işlemi düzelterek 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu geri aldı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara (AA)



Behçet Yalın Özkara, AA muhabirine, bankacılıkta yatırım işlemleri yapıldıktan sonra hesaba geçmesi gereken para için belli bir zaman olduğunu söyledi.



Hisse senedi ve fon alıp sattığını anlatan Özkara, şöyle konuştu: "O para normalde sistemde bekliyor. 2 gün sonra sizin hesabınıza geçiyor. Siz direkt alış ve satış yaparsanız o bekleyen yerden satışlar gerçekleşiyor. Tahminimce satışı yapıp sonrasında alış yapmama rağmen alış yapmadığım zannedilerek, sistemde bir karmaşa yaşandı. Bir anda hesabımda normalde olması gerekenden çok daha fazla para oldu. Hesabıma 2 milyon 313 bin lira civarında bir para ekstradan geçmiş oldu."



Özkara, bankanın durumu 2-3 gün içinde fark edeceğini ve kendisini arayabileceğini düşündüğünü ancak kimsenin tarafına ulaşmadığını kaydetti.