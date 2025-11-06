Edirne ve Kırklareli'nde operasyon! 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.