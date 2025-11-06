Cevizlibağ'da iş makinesi alev alev yandı

Cevizlibağ D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki bir iş makinesinde yangın çıktı. Şoför aracını otobüs durağında durdurdu, kısa sürede alevler aracı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:59

Cevizlibağ, D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Topkapı istikametinde seyir halinde olan iş makinesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkan iş makinesinin şoförü, aracı yan yolda bulunan otobüs durağında durdurdu. Hızla büyüyen alevler iş makinesinin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin çalışması ve yolda oluşan trafik havadan görüntülendi. Olayda yaralanan olmazken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

