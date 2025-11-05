Sosyal medya fenomenine dehşeti yaşattılar! Önce soygun süsü verdiler sonra öldüresiye dövdüler
Kayseri’de sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesi tarafından planlı bir saldırıya uğradı. Hırsızlık süsü verilerek iş yerine çağrılan Ocaktan, 13 yaşındaki oğlu ve kardeşiyle birlikte pusuya düşürüldü. Üçü de öldüresiye darp edilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖNCE HIRSIZLIK TUZAĞI KURDULAR, SONRA PUSUYA DÜŞÜRDÜLER
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Helin Ocaktan ile boşanma aşamasında olan Adem Ocaktan, iddiaya göre eşi, babası ve kardeşinin planlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, önce Ocaktan'ın iş yerine girerek değerli eşyaları çaldı ve hırsızlık süsü verdi. İş yerindeki alarmın farklı bir tonda çalması üzerine şüphelenen Adem Ocaktan, 13 yaşındaki oğlu ve kardeşiyle birlikte dükkana geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ocaktan, tuzağa nasıl düştüğünü, "Alarmın farklı bir tonda ikaz verdiğini ve içeride ışıkların yandığını gördüm. İçeride hırsız var diye içeriye girdim. Yanımda kardeşim ve 13 yaşındaki oğlumla birlikte hırsız ararken monitörlerin olmadığını gördüm ve kolluk güçlerine haber ettim. 2-3 dakika sonra bir ışık süzmesi iş yerine doğru yanaşmaya başladı. Dedim polisler geldi." sözleri ile anlattı.
"ÖL, ÖL DİYEREK VURDULAR!" OĞLUNU VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Ancak gelenler polis değil, pusu kuran saldırganlardı. Adem Ocaktan, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini ve çocuğunu hedef aldığını belirtti ve dehşet anlarını anlattı. Ocaktan, "Boşanmak istediğim eşim çocuğumun üzerine yürüdü. 'Her şey senin yüzünden oldu' diyerekten hakaret ederek çocuğumu içeriye itti ve saldırıya geçti. Çocuğumu darp etmesi, kafasına vurması hepsi mevcut. Oğlumun kafasına art arda, ellerinde değneklerle giriştiler. Küfürler hakaretler etmeye başladılar, içeri ittiler bizi. İçeride odunlarla dövmeye başladılar. Oğlumun kafasına üç kere, 13 yaşındaki oğlumun kafasına odunla vurup bayılttılar. Yine erkek kardeşimin kafasına odunla, tekmeyle ne buldular onla vurmaya başladılar, kardeşim oraya bayıldı." dedi.
Saldırının "öldürme kastıyla" yapıldığını vurgulayan Ocaktan, "Öldürmeye vurdular, öylesiye vurdular. Ağızlarında küfürler 'öl, öl' diyerekten vurdular. Ben bir kardeşimi, bir kendimi, bir oğlumu korumak için elimden gelen çabayı gösterdim," dedi.
KARDEŞİ İÇ KANAMA GEÇİRDİ, KAFASINDA 17 DİKİŞ VAR
Vahşi saldırı sonucunda Adem Ocaktan'ın kardeşi ağır yaralandı, iç kanama geçirdi, kaburgası kırıldı ve başına 17 dikiş atıldı. Fenomenin kendisi de gözünden yaralandı.