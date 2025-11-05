Sosyal medya fenomenine dehşeti yaşattılar! Önce soygun süsü verdiler sonra öldüresiye dövdüler

Giriş Tarihi: 05.11.2025 21:18

Kayseri'de sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin ailesi tarafından planlı bir saldırının hedefi oldu. Saldırganlar, önce hırsızlık süsü vererek Ocaktan'ı iş yerine çekti, ardından pusuya düşürerek fenomenin 13 yaşındaki oğlu ve erkek kardeşini öldüresiye darp etti. Korku dolu o anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNCE HIRSIZLIK TUZAĞI KURDULAR, SONRA PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Helin Ocaktan ile boşanma aşamasında olan Adem Ocaktan, iddiaya göre eşi, babası ve kardeşinin planlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, önce Ocaktan'ın iş yerine girerek değerli eşyaları çaldı ve hırsızlık süsü verdi. İş yerindeki alarmın farklı bir tonda çalması üzerine şüphelenen Adem Ocaktan, 13 yaşındaki oğlu ve kardeşiyle birlikte dükkana geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ocaktan, tuzağa nasıl düştüğünü, "Alarmın farklı bir tonda ikaz verdiğini ve içeride ışıkların yandığını gördüm. İçeride hırsız var diye içeriye girdim. Yanımda kardeşim ve 13 yaşındaki oğlumla birlikte hırsız ararken monitörlerin olmadığını gördüm ve kolluk güçlerine haber ettim. 2-3 dakika sonra bir ışık süzmesi iş yerine doğru yanaşmaya başladı. Dedim polisler geldi." sözleri ile anlattı.