Kocaeli'de feci kaza: Yonga yüklü TIR devrildi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yonga yüklü bir TIR, virajı alamayınca kaza yaptı. Devrilen TIR karşı şeride savrulurken yolu trafiğe kapattı. Yola saçılan yongaları temizlemek için çalışma başlatıldı.
Ovacık Mahallesi D-130 karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit istikametinde S.A. idaresindeki 41 AIV 106 plakalı yonga yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Dorsedeki yonga yolun Gölcük yönüne savrularak, yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
BURNU BİLE KANAMADI
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ekipleri, yola saçılan yongaları temizlemek için çalışma başlattı.