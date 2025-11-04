İBB'den esnafa otopark eziyeti! Tek tek kepenk indiriyorlar
İBB tarafından yenilenecekleri gerekçesiyle yaklaşık 5 yıl önce yıkılan Karaköy ve Mercan'daki katlı otoparkların aradan geçen süreye rağmen tamamlanmaması bölge esnafını isyan ettirdi. Vatandaşların araçlarını park edecek yer bulamadıkları için gelmediğini söyleyen esnaf tek tek kepenk indiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilemek için yaklaşık 5 yıl önce yıkılan Karaköy ve Mercan katlı otoparkları tamamlanmadı. Vatandaşlar otopark sıkıntısından dolayı bölgelere gelmekten vazgeçerken, ticaretin merkezlerinde esnaf dükkanlarını tek tek kapatmayı sürdürüyor. Karaköy'de esnaf olan Rıdvan Şener, "Turizmin göbeği ama maalesef burası açık cezaevi gibi oldu. Çok fazla esnaf dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Proje şu anda rafa kalkmış durumda, esnafın mağduriyeti de her geçen gün artıyor" dedi.
Beyoğlu ve Fatih'te bulunan Karaköy ile Mercan katlı otoparkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmek amacıyla yaklaşık 5 yıl önce yıkılmıştı. Her gün yüz binlerce insanın geçtiği Mercan'da 460 araç kapasiteli otoparkın yıkılması esnafı mağdur etti. Yerli ve yabancı turistler otopark sorunu ve oluşan trafik nedeniyle alışveriş yapmaya gelmekten vazgeçti. İstanbul içinden veya dışından gelen toptan alım satan yapan müşterilerin de kullandığı otopark, Mercan esnafı başta olmak üzere Kapalıçarşı'daki dükkanlarında satışını olumsuz etkiledi. 1976 yılında açılan, şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan ve yıkılan Karaköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 katlı otoparkın yerine yapılacağı duyurulan Meydan Projesi'nde herhangi bir çalışma yapılmadı. Bölgedeki esnafın işlerinde ciddi oranda bir azalma olduğu, bazılarının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı, esnafla birlikte vatandaşların da bu durumdan olumsuz etkilendiği öğrenildi.
"ESNAFIN MAĞDURİYETİ HER GEÇEN GÜN ARIYOR"
Karaköy esnafı Rıdvan Şener, "20 yıldır burada esnafız. 3 buçuk senedir otopark yıkıldı. Yerine bir proje öngörülüyor ama hala hayata geçmedi. Buradaki esnaf son derece mağdur. Çok fazla esnaf dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İnsanlar burada çok yüksek giderlerle çalışıyor. Burası turizmin göbeği ama maalesef şartlar zor. Burası açık cezaevi gibi oldu. Buranın bir an önce halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurullar sürekli birbirlerine pas atıyorlar ama bir gerçek var ki; proje şu anda rafa kalkmış durumda. Esnafın mağduriyeti de her geçen gün artıyor" dedi.
"OTOPARK KAPALI OLDUĞU İÇİN KİMSE BURAYA GİRMİYOR"
Esnafın dükkan kapattığını belirten Karaköy esnafı Şakir Madan, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana buradaki otopark yüzünden mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. 2-3 dükkan kapandı. Kira olsaydı biz de kapatırdık çünkü çark dönmüyor. İnsan sirkülasyonu çok az, araba zaten geçmiyor. Otopark da kapalı olduğu için kimse buraya girmiyor" ifadelerini kullandı.