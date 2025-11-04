İBB'den esnafa otopark eziyeti! Tek tek kepenk indiriyorlar

Karaköy ve Mercan'da yıkılan otoparklar yerine yenileri yapılmadı. (İHA)



"İNŞAATTAN DOLAYI İŞİMİZİN YÜZDE 80'İ AZALDI"

Mercan'da ticaretlerinin yüzde 80 azaldığını ifade eden esnaf Hanifi Kaplan, "20 senedir esnafım. Otopark yıkılalı 6 yıl oldu. Burası yıkılınca bizim yolumuz kapandı. Müşteri ne geliyor, ne gidiyor. Mağdur durumdayız. 6 senedir böyle bekliyoruz. Çok dükkan kapatan oldu. İnşaattan dolayı işimizin yüzde 80'i azaldı. Biz de kapatırız, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.



"BİR AN ÖNCE OTOPARK YAPILMASINI, HİZMETE AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Mercan'da otoparkın hizmete açılmasını istediklerini vurgulayan esnaf Mustafa Sert, "Uzun zamandır burada esnaflık yapıyorum. Burası otopark ve belediye birimi olarak hizmet veriyordu. Seçim olur olmaz, burası kapatıldı. Biz dedik ki; herhalde hükümet kapattı, otoparkın geliri belediyeye gitmesin diye kıstı. Ancak daha sonra baktık ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi afişlerini astı, çevreledi, tamamen hizmet dışı bıraktı. Yaklaşık 4 sene burası böyle kaldı. Daha sonra yıktılar, yine 2-3 sene böyle kaldı. En son şu anda aşağıda zemin kat geçici otopark hizmeti veriyor. Buraya gelen müşteri aracını park edecek bir ortam bulamıyor. Haliyle geçip gidiyor. Yabancı ve yerli turistler buradan ötede bir şey yok gibi görüyor. Buranın bir an önce otopark yapılmasını, hizmete açılmasını istiyoruz. Esnaf olarak gayet iyi olacak" diye konuştu.