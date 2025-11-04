Adıyaman’da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, merkez Sümerevler Mahallesi’nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:27

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada M.A (51), isimli kişi vücuduna isabet eden mermiden dolayı yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kavga olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.