Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'dan Katar ile kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Hasan Bin Ali Al Thani bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 20:07

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile görüştü.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarına başladı. Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al Mannai'nin resmi davetlisi olarak Katar'a gelen Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar'da askerî törenle karşılandı. Daha sonra ikili görüşmeler gerçekleştiren Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile Evkâf ve Din İşleri Bakanı Ghanem Bin Shaheen Al Ghanim tarafından da kabul edildi.

