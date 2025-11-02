Tekirdağ'da 6 katlı binada korkutan yangın! Depoda başladı bina boşaltıldı

Tekirdağ'da akşam saatlerinde 6 katlı bir binanın garaj bölümünde bulunan depoda yangın çıktı. Bina tedbiren boşaltılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çok büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 20:22

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 matlı apartmanın garaj kısmındaki depoda çıkan yangında bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Rumeli Mahallesi Kentler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın garajındaki depo bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adresi polis, sağlık, itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Dumanların bina içini sarması üzerine dairelerde bulunanlar dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye daha sonra duman tahliye çalışmasında bulundu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

